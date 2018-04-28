Суббота, 28 Апреля 2018 19:32

АрмИнфо.Никто не сможет украсть победу у народа, тот, кто попытается это сделать, будь то представитель власти или оппозиционер, его ждет участь Сержа Саргсяна. Об этом на митинге в Ванадзоре заявил лидер оппозиционного движения, депутат Никол Пашинян.

Отметим, что сегодня просочилась информация о том, что помимо Карена Карапетяна на пост премьера намерен претендовать также лидер блока “Царукян” Гагик Царукян.

“Если 1 мая в Армении будет избран в премьеры не кандидат народа, то акции протеста в Армении и Диаспоре продолжаться с десятикратным размахом. Наше движение имеет одного лидера, и этот лидер каждый из вас, и 1 мая каждый из вас должен быть выбран премьером”, - заявил оппозиционер, подчеркнув, что победу народа пытался украсть исполняющий обязанности “первого вице-премьера” Карен Карапетян, и в этом деле пытался заручиться поддержкой других лиц. “И вот сегодня депутат-республиканец, брат владельца Ташир-групп Самвела Карапетяна Карен Карапетян заявил о том, что РПА не должна выдвигать своего кандидата на пост премьера”, - заявил он, подчеркнув, что ожидает от других фракций однозначной поддержки его кандидатуры во время выборов. “Иной возможности нет”, - заявил он.

Касаясь сегодняшнего заявления Полиции, Пашинян подчеркнул, что в Ереване не должно быть колючих проволок и спецтехники во время митинга 1 мая. Он призвал вновь быть доброжелательными к полицейским. “Впредь именно так должны выстраиваться отношения между Полицией и гражданами”,- заявил Пашинян.

Примечательно, что речь оппозиционера прервала новость о том, что Республиканская партия не намерена выдвигать кандидата на пост премьера. Пашинян об этом сообщил народу с трибуны. Собравшиеся стали скандировать “Никол, премьер!”

Однако это не воодушевило Пашиняна. Он сказал: “Это не плохо, но будет хорошо, когда все парламентские силы заявят о готовности поддержать на выборах мою кандидатуру, я готов встретится со всеми депутатами РПА, чтобы доказать, что мы закрываем страницу ненависти. Если РПА пойдет на этот шаг, она станет соучастником этого исторического момента. Вновь хочу выразить надежду на то, что другие политические силы не попытаются украсть победу народа, поскольку это приведет к маргинализации этих сил”,- заявил оппозиционер, объявив, что с 12:00 29 апреля вновь начнутся акции неповиновения. “Все дороги должны быть закрыты, должна быть тотальная забастовка, ко мне обратились жители Алаверди с просьбой закрыть железную дорогу, «ну что же, делайте это». А в 19:00 состоится самый мощный митинг, который до сих пор имел место”, - заявил оппозиционер, призвав в 16:00 открыть дороги, чтобы народ смог бы дойти до площади Республики.

“Единственной повесткой акций неповиновения должно быть избрание народного премьера. Но я прошу прощения у граждан за причиненные неудобства, все это делается для вас”, - резюмировал оппозиционер, при этом призвав строго соблюдать нормы и требования закона. “Теперь вы власть в Армении”, - заверил он собравшихся. Митинг завершился шествием по улицам Ванадзора.