Суббота, 28 Апреля 2018 18:47

АрмИнфо. Республиканская партия не выдвинет своего кандидата на пост премьера страны на выборах 1 мая. Об этом только что заявил пресс-секретарь партии, вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов.

По его словам, ситуация в стране изменилась. "Мы не раз говорили, что для нас превыше всего интересы государства, мы не можем вести страну к потрясениям",- заявил он.

Что стало причиной отказа РПА от своего первоначального решения пока не ясно.

Отметим, что такое решение было принято после сегодняшней встречи республиканцев с лидером партии Сержем Саргсяном.

Ранее сообщалось, что РПА рассматривается вариант поддержки кандидатуры лидера блока "Царукян" Гагика Царукяна. Он сегодня выступит с заявлением.