Суббота, 28 Апреля 2018 18:36

АрмИнфо.В Ванадзоре проходит многотысячный митинг движения “Сделай шаг’. В Ванадзор прибыли жители из разных городов и сел Лорийской области. При этом организаторы митинга сообщили, что областные власти различными методами попытались воспрепятствовать передвижению граждан, участию студентов в акциях протеста и даже испортить технику для проведения митинга.

Зампред партии “Гражданский договор” Сурен Папикян заявил, что 1 мая де-юре будет зафиксирована победа народа, и лидер оппозиционного движения, депутат Никол Пашинян будет избран премьером Армении. Он призвал 1 мая всем приехать в Ереван и поддержать Никола Пашиняна. Папикян также пообещал, что после смены власти Ванадзор вновь вернет себе имидж технологического центра Армении.

Он заявил, что вопрос кандидата в премьеры уже закрыт, и на этот счет незачем вести переговоры. ‘Все политические деятели, которые попытаются баллотироваться на пост премьера, не смогут дальше заниматься политикой, поскольку народ будет считать их за предателей, которые пытаются украсть их победу (сегодня просочилась информация о том, что помимо Карена Карапетяна на пост премьера намерен баллотироваться и лидер блока “Царукян” Гагик Царукян ред.)”, - заявил оппозиционер.