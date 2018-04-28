Суббота, 28 Апреля 2018 17:17

АрмИнфо. Полиция Армении выступила с заявлением относительно последних процессов в стране и возможного развития ситуации. В заявлении Полиции, в частности, говорится: “Полиция не является субъектом политических процессов и стоит исключительно на страже конституционного порядка.

Как любой гражданин Республики Армения, так и каждый полицейский надеется, что сложившийся в стране кризис получит свое решение 1 мая 2018 года в рамках законодательной власти в соответствии с буквой и духом Конституции, и наша Республика продолжить жить мирной, нормальной жизнью. Полиция, в рамках установленных законом полномочий, сделает все для защиты жизни и здоровья участников мирных демонстраций, сохранности имущества и не предпримет никаких действий для осложнения ситуации.

В то же время, говорится в заявлении, некоторые полученные сведения дают повод для беспокойства. Есть потенциальная угроза, что некоторые радикальные группы, пользуясь сложившейся ситуацией, могут предпринять групповые действия для провоцирования столкновений с полицией. Мы просим организаторов демонстраций держать в центре внимания все процессы, происходящие в ходе митингов, изолировать всех тех, кто выступит с призывами к насилию, будет сеять ненависть и нетерпимость. В соответствии с законом «О свободе собраний» просим организовать группы контролеров, которые будут иметь белые отличительные знаки с надписью «контролер». Посредством этих групп можно будет обеспечить сотрудничество с полицией, вовремя обратиться к сотрудникам полиции для удаления с места проведения собраний лиц, которые грубо нарушат мирный характер демонстрации. Полиция сообщает, что с целью обеспечения бесперебойной работы Национального Собрания и ряда органов государственной власти, будут приняты меры по обеспечению безопасности, которые включают также ограничения движения транспорта и пешеходов в соответствии с 22-ой статьей закона «О Полиции».

Полиция предупреждает, что попытки незаконно обойти ограничения, прорваться через полицейский наряд, проникнуть в здания территориальных органов полиции или специально охраняемые важнейшие объекты будут однозначно расценены как акты насилия, для предотвращения которых полиция применит все предусмотренные законом средства. Полиция, в сотрудничестве с другими правоохранительными структурами, полностью владеет оперативной ситуацией в стране, может предвидеть любую угрозу общественной безопасности и контролировать любую ситуацию. Мы уверены, что здравомыслие, хладнокровие и неравнодушие к будущему и авторитету нашей страны поможет нам достойно выйти из сложившейся ситуации».