Суббота, 28 Апреля 2018 16:58

АрмИнфо.Исполняющий обязанности министра обороны Армении Виген Саркисян на встрече с проходящими реабилитацию военнослужащими коснулся последних процессов в стране, в частности, участия солдат и офицеров в акциях протеста.

В этой связи Саркисян вновь подчеркнул, что единственная миссия военнослужащего заключается в обеспечении безопасности двух армянских республик. “И мы продолжим выполнять эту миссию с усердием”,- заявил он. Глава военного ведомства сообщил, что передвижение военной техники и живой силы противника в сторону линии соприкосновения Арцаха не прекращается. “А это чревато серьезными угрозами”, - заметил Саркисян, при этом добавив, что армянские ВС пристально следят за действиями противника и готовы в любой момент приступить к ответным действиям.