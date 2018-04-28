Суббота, 28 Апреля 2018 16:58

АрмИнфо. Республиканская партия объявит о своем решении относительно выборов на пост премьер-министра страны до 18:00 30 апреля . Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо сообщил вице-спикер парламента, пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов.

Он заверил, что в своем решении РПА будет исходить из соображений безопасности и стабильности страны. “В своем подходе РПА будет едина”, - заверил вице-спикер. Отвечая на вопрос о том, возможно ли, что РПА поддержит на выборах премьера кандидатуру оппозиционного лидера, депутата Никола Пашиняна, Шармазанов передал свое личное мнение: “Мне кажется, что у Пашиняна нет необходимых для премьер-министра страны качеств”.

РПА, как известно, намерена выдвинуть в премьеры Карена Карапетяна. Если же ситуация будет накаляться, то, согласно источникам АрмИнфо, в качестве компромиссного варианта РПА рассматривает возможность поддержки кандидатуры Гагика Царукяна.