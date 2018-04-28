Суббота, 28 Апреля 2018 16:51

АрмИнфо.Есть объективные сомнения касательно того, что возможное назначение Карена Карапетяна на пост премьер-министра не соответствует требованиям законодательства. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат от фракции «Елк» Эдмон Марукян.

В частности, представив требования Конституции РА и Избирательного кодекса РА, депутат поставил под сомнение вопрос постоянного проживания Карена Карапетяна в течение 4 лет на территории РА.

Между тем, в Паспортно-визовом управлении Полиции РА было выяснено, что Карапетян представил заявление, в котором обосновал, что основанием для выдвижения его кандидатуры на пост заместителя премьер-министра была представленная ему ведомством справка о пересечениях им границы на пограничных пропускных пунктах.

Начальник Паспортно-визового управления Полиции РА Мнацакан Бичахчян

отметил: «В 719 дней включен также период премьерства К. Карапетяна в РА, в течение которого он отсутствовал 31 день. Из этого следует, что 688 дней Карапетян находился в Армении. Следовательно, справка ему была предоставлена по установленному законом порядку и в соответствии и с Конституцией РА и требованиями законодательства».