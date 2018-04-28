Суббота, 28 Апреля 2018 16:42

АрмИнфо.Делегация депутатов Госдумы РФ чуть позднее встретится сегодня с и.о. премьер-министра Армении Кареном Карапетяном, рассказал первый заместитель председателя парламентского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

“Думаю, не нужно долго объяснять, почему мы приехали. Мы озабочены тем, что в Армении, с которой мы связаны обязательствами в рамках ОДКБ, где российский бизнес является главным инвестором, и где находятся наши военнослужащие, как в рамках базы в Гюмри, так и на границах, происходят серьезные события. Как друзья Армении, мы обеспокоены этим”, - заявил Затулин.

Он подчеркнул, что российскую сторону беспокоит только то, чтобы ситуация была урегулирована в правовом конституционном русле. “Для нас неприемлемы силовые или революционные решения, так как в таком случае Россия будет вынуждена выстраивать свои отношения с Арменией не де-юре, а де-факто, это не угроза, это констатация факта”,- заявил депутат. Причем эта мысль была подчеркнута на встрече российских депутатов с председателем Национального Собрания Армении Ара Баблояном и с армянским коллегами.

Затулин сообщил, что встречался с президентом Арцаха Бако Саакяном и вторым президентом Армении Робертом Кочаряном. При этом он выразил сожаление тем фактом, что встреча с лидером оппозиционного движения, депутатом Николом Пашиняном не состоялась, поскольку он был оскорблен высказываниями члена Совета Федераций Николая Рыжкова в свой адрес.

При этом он выразил мнение о том, что Азербайджан не воспользуется сложившейся в Армении ситуацией для эскалации в зоне карабахского конфликта, поскольку это приведет к консолидации армянского народа, что не на руку Баку.



Касаясь возможного развития ситуации, Затулин не исключил того, что на пост премьера помимо Карена Карапетяна и Никола Пашиняна может выдвинуться и лидер блока “Царукян” Гагик Царукян.