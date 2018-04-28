Суббота, 28 Апреля 2018 16:00

АрмИнфо. В Иджеване стартовал митинг движения “Сделай шаг”. На главной площади города собрались тысячи иджеванцев.

Выступившие на площади канадская актриса армянского происхождения Арсине Ханджян и депутат Сасун Микаелян заявили, что только Никол Пашинян должен возглавлять армянский народ. “Такие люди, как Никол уникальны, они рождаются раз в столетие. Мы должны иметь демократическую страну в лице Никола”,- сказал Сасун Микаелян, вновь призвав власти уйти в отставку.

В свою очередь Никол Пашинян заявил, что отставка Сержа Саргсяна является первым, но не достаточным шагом на пути полной победы народа над властью. “Впредь власть не должна принадлежать никакому клану, никакому олигарху, она должна принадлежать армянскому народу. Каждый гражданин Армении должен пользоваться равными правами: отныне страница беспредела закрыта, все в равной степени будут нести ответственность перед законом, и это, в первую очередь, будет касаться моего ближайшего окружения”,- заявил Пашинян, призвав власти признать победу народа.

Он также заявил, что в ходе всех своих встреч и с президентом Арменом Саркисяном, и Католикосом всех армян Геригном Вторым он заявлял, что готов на диалог, но с условием того, что победа народа должна быть признана. Пашинян подчеркнул, что готов на прямой диалог со всеми депутатами фракции Республиканской партии и других фракций чтобы обсудить сложившуюся ситуацию, выслушать их, представить свою позицию (с таким предложением сегодня выступил депутат от РПА Самвел Фармнян - Ред.). “Но, наша победа уже необратима. Это первый случай, когда турки нам завидуют, поскольку мы сделали шаг к демократии, а они это не могут позволить себе”,- заявил Пашинян. При этом он подчеркнул, что все депутаты вне зависимости от их политических взглядов, все должностные лица могут и будут служить народу.

Пашинян поблагодарил Совет старейшин Иджевана, присоединившийся к народному движению, которое поддерживает 90% населения. Он заявил, что ожидает аналогичного шага и от мэра Иджевана, да и от других представителей местных властей. Он вновь призвал всех с 29 апреля начать массовые акции протеста с новым размахом и новой силой.

Отметим, то лидер оппозиционного движения Никол Пашинян сам родом из Иджеванского района.

После Иджевана Пашинян и его сторонники автопробегом направились в третий по значению город республики - Ванадзор, где также запланирован митинг.