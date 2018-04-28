Суббота, 28 Апреля 2018 14:50

АрмИнфо. Встреча армянских и российских парламентариев в Ереване ознаменовалась скандалом – член Совета Федераций Федерального Собрания России Николай Рыжков назвал оппозиционного лидера, депутата Никола Пашиняна “недоумком”.

Рыжков также заявил, что движение Пашиняна ничем не отличается от украинского “Майдана”. На это отпарировала депутат от блока “Царукян” Наира Зограбян, которая попыталась объяснить российскому парламентарию, что в действиях Пашиняна нет геополитического контекста. “Это исключительно национальное движение”,- заявила Зограбян.

Это крайне не понравилось депутатам от Республиканской партии, которым выступление Рыжкова пришлось по душе. Депутат от РПА Эрмине Нагдалян, в частности, спросила у Зограбян, почему она ручается за Пашиняна. В ответ на это депутаты от блока “Царукян” покинули зал заседаний.

Единодушному выступлению российских парламентариев и депутатов от РПА относительно сложившейся в Армении ситуации пришлось в одиночку парировать депутату от блока “Елк” Эдмону Марукяну, который посоветовал российским коллегам не вмешиваться во внутренние дела Армении и быть корректными в своих высказываниях.

Отметим, что российская парламентская делегация в эти дни прибыла в Ереван для ознакомления с ситуацией на месте и для встреч с представителями политических сил.