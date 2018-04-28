Суббота, 28 Апреля 2018 14:31

АрмИнфо. Республиканская партия начала рассматривать запасные варианты для маневра во время выборов премьер-министра страны в зависимости от дальнейшего развития ситуации.

Отметим, что РПА изначально однозначно склонялась к выдвижению собственного кандидата на пост премьера, коим является исполняющий обязанности премьер-министра Карен Карапетян. Как сообщил источник АрмИнфо в РПА, в настоящее время партия продолжается придерживаться этой линии. Однако, республиканцы стали рассматривать и план В, в зависимости от дальнейшего развития ситуации. “Мы будет пристально следить за ситуацией вплоть до 1 мая – дня голосования, и вполне возможно, что о нашей окончательной позиции объявим в самый последний момент. Если все же Пашиняну удастся реализовать свой план и 1 мая стянуть население областей в столицу, парализовать общественную жизнь, возможно, мы реализуем план В, то есть поддержим на выборах кандидатуру лидера блока “Царукян” Гагика Царукяна”, - разъяснил источник. При этом он дал понять, что данный сценарий был уже обсужден с самим Царукяном. Он также категорически опроверг возможность того, что РПА на выборах поддержит кандидатуру Пашиняна.

Меж тем, в последние дни представители блока “Царукян” и Республиканской партии в своих интервью стали готовить почву для подобного развития ситуации. Так, лидер партии “Альянс”, входящей в состав блока “Царукуня”, Тигран Уриханян заявил, что проголосует лишь за Гагика Царукяна на выборах премьера. Секретарь фракции блока Ваге Энфиаджян заявил, что лучшим кандидатом на пост главы кабмина является Гагик Царукян. Сам Царукян пока не озвучил свою позицию. Однако сегодня он намерен выступить с заявлением.

Примечательно, что сегодня в своем интервью порталу 1in.am депутат от РПА, брат владельца концерна “Ташир групп” Самвела Карапетяна Карен Карапетян заявил, что в сложившейся ситуации РПА не должна выступать со своим кандидатом в премьеры, а поддержать народного избранника коим являются Никол Пашинян и Гагик Царукян. Примечательно, что в обществе в эти дни имя Царукяна в качестве премьера вообще не муссируется. В этом контексте упоминание Карапетяном его имени весьма странно. Карапетян также заявил, что, будучи хорошо знакомым с исполняющим обязанности премьера Армении Кареном Карапетяном, он практически уверен, что тот не будет претендовать на кресло премьера в сложившихся условиях, когда весь народ против этого. Депутат также жестко раскритиковал родную партию, заявив, что она виновна в укоренившейся в республике коррупции, возрастающей бедности и миграции и других негативных явлениях.

Примечательно, что РПА сразу после этого выступила с заявлением, в котором подчеркнула, что в интервью депутат высказывал личную позицию, которая не отражает подходы партии.