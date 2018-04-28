Суббота, 28 Апреля 2018 14:03

АрмИнфо. Несмотря на то, что окончательное искоренение действующей системы в Армении является длительным и сложным процессом, ввиду того, что требует ряд важных факторов, включая формирование независимой избирательной и судебной системы, более свободную прессу и ответственную власть, движение носит беспрецедентный характер для евроазиатского региона. Такое мнение в ходе слушаний, приуроченных событиям в Армении, в Хельсинском комитете Конгресса США заявила аналитик Элен Агекян. Об этом сообщает «Голос Америки».

Э. Агекян пояснила, что после достижения неожидаемых успехов, движение протеста столкнулось с основной проблемой, препятствующей развитию демократии в Армении, что ограничивается не правлением одной личности, а является системой, которая сверхкоррумпирована и представлена влиятельными олигархами, пытающимися сохранить власть.

При этом Э.Агекян подчеркивает уровень развития гражданской общественности, которая по ее мнению, более сильная, чем представляли многие. В этой связи аналитик подчеркнула неоценимую роль сетевых СМИ, социальных сетей и молодежи, что способствовало развитию и расширению народного движения.

Одним из приглашенных на слушания аналитиков был также директор евразийского департамента International Republican Institute Стефан Никс. В ходе своей речи он отметил: «Независимо от того, как мы называем то, что сегодня происходит в Армении, «цветной революцией» либо просто «революцией», однозначно то, что это движение является ярким проявлением свободной воли и права выбора. В этом и есть суть демократии».