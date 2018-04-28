Суббота, 28 Апреля 2018 12:55

АрмИнфо. Монополизация власти и недооценка усилившейся оппозиции стали основными ошибками правящей Республиканской партии Армении. Об этом на брифинге в правительстве заявил исполняющий обязанности министра юстиции РА Давид Арутюнян.

По его словам, сильная оппозиция - означает сильное государство. При этом Арутюнян признал, что ситуация должна быть разрешена только политическим методом, иначе, кризис продолжится, народ вновь выйдет на улицу и страна окажется в тупике. "Любые неполитические методы решения проблемы представляют угрозу для будущего страны”, - заявил он, при этом затруднившись спрогнозировать пути развития ситуации. По его словам, в настоящее время идут в Армении продолжаются политические консультации.

Вместе с тем, Арутюнян заверил, что власти никогда не пойдут на силовое разрешение проблемы, если действия активистов не угрожают жизни и здоровью граждан. "Любая мирная демонстрация имеет право на существование. Мы не рассматриваем возможность пресечения акций пока они носят мирный характер", - резюмировал и. о. министра.

Буквально неделю назад Арутюнян заявлял, что происходящее на улицах Еревана есть результат политических амбиций ряда политиков: "У меня создается впечатление, что не все оппозиционеры смирились с опережающими темпами развития Армении, поскольку им уже вряд ли в будущем представится возможность когда-либо прийти к власти".