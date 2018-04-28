Суббота, 28 Апреля 2018 12:38

АрмИнфо. Глава фракции «Елк», лидер партии «Гражданский договор» Никол Пашинян сегодня утром в Эчмиадзине встретился с Католикосом всех армян Гарегином Вторым. Об этом Пашинян сообщил на своей странице в социальной сети Facebook. «Мы обсудили сложившуюся ситуацию в стране и пути ее разрешения», - отметил он.

После встречи в Эчмиадзине стартовал автопробег движения «Сделай шаг» в направлении Иджевана, после чего демонстранты отправятся в Ванадзор. В этих городах пройдут также митинги движения «Сделай шаг».