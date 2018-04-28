Суббота, 28 Апреля 2018 12:01

АрмИнфо.Ни Россия, ни Запад катализаторами армянской "бархатной" революции не являются. Во всяком случае, подобных тенденций пока что не просматривается. Подобное мнение выразил АрмИнфо научный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.

"Все последние внутриполитические события в Армении имеют сугубо внутренние причины, мотивацию и, как следствие, динамику развития. Выплеснувшийся на улицы взрыв общественного недовольства в первую очередь обусловлен неправильной оценкой руководства правящей Республиканской партией Армении собственного народа и общества", - отметил он.

По оценкам аналитика, определенные силы уже пытаются рассматривать события в Армении в свете очередной конфронтации Россия-Запад на постсоветском пространстве. В этом контексте он подчеркнул важность недопущения спекуляций на данную тематику, прежде всего, в самой Армении

В результате массовых мирных протестов в Армении премьер-министр Серж Саргсян сложил свои полномочия. 25 апреля сорвались переговоры и.о. премьер-министра Карена Карапетяна и лидера протестующих Никола Пашиняна. 26 апреля Пашинян вновь предложил Карапетяну встретиться, на что Карапетян ответил отказом. Власти называют требования оппозиции завышенными, а лидеры протеста заявляют, что революция не завершена до тех пор пока РПА остается у власти. Мирные акции протеста продолжаются уже две недели.

Лукьянов убежден в правильности публично демонстрируемой Москвой позиции невмешательства во внутренние дела и проблемы Армении и готовностью работать с любой избранной народом властью. По его оценкам, подобная позиция обусловлена недовольством армян Россией и звучащими все последние годы обвинениями во вмешательстве во внутриармянские дела.

"Думаю, что и по завершении смены власти в Армении уровень и динамика развития отношений сохранятся, что обусловлено отсутствием у Армении альтернативного партнера, способного заменить Россию. Я рассматриваю отсутствие у Москвы беспокойства в связи с последними событиями в республике именно в этом ключе", - подчеркнул он.

Лукьянов рассматривает состоявшиеся 25 апреля в Москве переговоры и.о. главы МИД Армении Эдварда Налбандяна с Сергеем Лавровым и переговоры и.о. вице-премьера Армена Геворкяна с руководством администрации президента России именно в этом ключе. По его оценкам, во избежание недопонимания, диалог с Москвой будет вести не только нынешнее, но и любое другое ответственное руководство Армении.