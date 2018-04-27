Пятница, 27 Апреля 2018 21:22

АрмИнфо.Сложившаяся в Армении внутриполитическая ситуация стала предметом обсуждений состоявшейся сегодня встречи спикера армянского парламента Ара Баблояна и посла Франции в РА Джонатана Лакота.

Баблоян подчеркнул, что Армения уважает права человека и нормы демократии. Он также сообщил, что 1 мая в парламенте состоятся выборы нового премьер-министра, которые должны пройти в соответствии с Конституцией и законами.

В свою очередь, посол Франции посчитал примерным поведение граждан и правоохранительных структур в эти дни, подчеркнув важность дальнейшего обеспечения возможности проведения мирных акций. Он также выразил надежду на то, что процессы впредь будут развиваться в рамках парламента и демократических институтов.

Стороны выразили надежду на то, что после выборов премьер-министра ситуация в стране возвратится в естественное русло.