Пятница, 27 Апреля 2018 21:11

АрмИнфо."Мы не являемся врагами России, но мы и не являемся врагами нашей страны, мы не намерены вести ее по различным авантюрным путям". Об этом сегодня на митинге в городе Гюмри заявил лидер оппозиционного движения, депутат Никол Пашинян.

Он подчеркнул, что после прихода к власти не намерен делать резких геополитических реверсов. Оппозиционер пообещал, что Армения после его прихода к власти будет придерживаться всех взятых международных обязательств и перед Евразийским экономическим союзом и перед Евросоюзом. "Но это не означает, что эти отношения безупречны, мы должны сделать так, чтобы они были безупречными",- заверил Пашинян.

Он также пообещал, что Армения останется в составе ОДКБ, поскольку это исходит из ее стратегических интересов. "Однако мы должны работать в направлении того, чтобы повысить гарантии безопасности, предоставляемые этой организацией Армении и Арцаху",- пообещал Пашинян. При этом он заверил, что все отношения с внешним миром Армения будет выстраивать не путем конфликтов, а на основе дружественных переговоров.

Отметим, что в митинге в качестве рядового гражданина принимал участие также первый министр иностранных дел Армении, лидер партии Наследие Раффи Ованнисян, который во время президентских выборов 2013 года официально в Гюмри одержал победу над Сержем Саргсяном.