Пятница, 27 Апреля 2018 21:05

АрмИнфо. "Мы победили, и мы уже никогда не проиграем, отныне победа будет путеводителем армянского народа", - с такими словами обратился лидер оппозиционного движения, депутат Никол Пашинян к частникам митинга в городе Гюмри.

"Мы победим в карабахских переговорах, одержим экономические победы, преодолеем бедность и коррупцию",- заверил он. При этом Пашинян заверил, что многие пытаются свести эту борьбу к обыкновенной грызне за должности. "Но это не так, просто для того, чтобы окончательно зафиксировать победу народа, нет иного пути, как достичь избрания народного кандидата на пост премьера. Если бы я знал, что есть иной путь, я бы отказался от притязаний на пост премьера",- заявил Пашинян.

При этом он подчеркнул, что Карен Карапетян должен осознать, что не может быть премьером Армении. "Он должен понять, что уже нет той Армении, в которой премьером может быть республиканец. Сегодня мы имеем новую Армению. Если Карапетян не поймет это, он станет врагом народа, его будет ждать участь Сержа Саргсяна",- констатировал он.

Пашинян вновь подчеркнул, что выходом из сложившейся ситуации является выдвижение и избрание со стороны всех парламентских сил, в том числе и Республиканской партии его кандидатуры на пост премьера. "Если этого не произойдет, число митингующих с сотен тысяч возрастет до миллионов",- пригрозил оппозиционер.

При этом Пашинян заверил, что его премьерство будет означать премьерство каждого гражданина Армении, иначе вся эта борьба бессмысленна. "Единственной целью моей жизни была и остается победа граждан Армении, и для достижения этой цели я готов пожертвовать моей жизнью. Серж Саргсян был не прав, когда говорил, что никто не выйдет на улицы ради Никола. Люди вышли не ради Никола, а во имя защиты своих прав и свобод",- резюмировал Пашинян.

Далее он сообщил о дальнейших действиях движения. Так, 28 апреля активисты автопробегом побывают в Ванадзоре, где состоится митинг. А 29 апреля акции протеста вновь начнутся в Ереване, как заверил Пашинян, с новой силой и мощью. Ну а 1 мая, когда в парламенте должны пройти выборы премьера, Пашинян с 8:00 заполнить все улицы и площади Еревана.

Митинг завершился шествием по улицам Гюмри. При этом практически каждый участник митинга хотел лично пообщаться с Пашиняном.