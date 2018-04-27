Пятница, 27 Апреля 2018 20:22

АрмИнфо. В Гюмри начался многотысячный митинг оппозиции. Приехавшая специально для участия в акциях протеста из Канады актриса Арсине Ханджян поздравила армянский народ с победой.

Она передала солидарность Диаспоры народному движению и подчеркнула необходимость доведения борьбы до конца. Арсине Ханджян поздравила народ также от имени музыканта Сержа Танкяна, режиссера Атома Эгояна. Она подчеркнула, что Никол Пашинян помог народу победить страх и поднял его на ноги для того, чтобы бороться с царящей в стране несправедливостью. "Мы должны сформировать действительно независимое государство, не поддающееся внешнему влиянию",- резюмировала она.

В свою очередь, активист Давид Санасарян заявил, что во власти Армении не должны находиться "агенты" зарубежных стран. "После смены власти мы должны обезвредить их и послать в те страны, которым они служат",- заявил оппозиционер.

Движению Пашиняна выразил солидарность "Союз независимых кинорежиссеров Армении". В заявлении организации выражается

уверенность в том, что народное движение принесет в Армению мир и справедливость.

Как заметил журналист Левон Барсегян, практически не осталось такой организации в Армении, которая не примкнула бы к народному движению.

Собравшийся на площади народ скандировал "Никол премьер!", "Победа!"