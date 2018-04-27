Пятница, 27 Апреля 2018 20:12

АрмИнфо. В последнее время неизвестные лица размещают в армянских СМИ заявления, якобы сделанные Союзом армян России. С таким заявлением выступила пресс-служба Союза армян России в связи с появляющимися в армянских СМИ спекуляциями от имени САР.



«В связи с этим, обращаем внимание представителей как СМИ, так и общественности, что любые официальные заявления Союза армян России, в том числе и по не оставляющей нас равнодушными ситуации в Армении, всегда публикуются на официальном сайте нашей организации www.sarinfo.org. Просим заявления, первоисточником которых не является официальный сайт Союза армян России, не расценивать как имеющие отношение к действительности и нашей организации», - предупреждает пресс-служба САР .