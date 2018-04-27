Пятница, 27 Апреля 2018 20:02

АрмИнфо. "У меня до сих пор не было неудачного опыта в ходе переговоров". Об этом в интервью телекомпании "Шант" заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян, отвечая на замечание оппозиционного лидера, депутата Никола Пашиняна о том, что Карапетян сегодня не явился на переговоры, поскольку не уверен в своем потенциале вести их.

"Я проводил переговоры с представителями разных наций, культур, на различных языках, на самые различные темы. И неудачного опыта в переговорах у меня не было. Быть хорошим оратором, иметь хорошую репутацию вовсе не означает уметь хорошо вести переговоры",- резюмировал Карапетян.

Отметим, что сегодня на пресс-конференции Никол Пашинян заявил, что Карен Карапетян не явился на переговоры, поскольку не уверен в своем потенциале вести их. "Сегодня на кресле, на котором должен был сидеть Карапетян, лежит мой рюкзак. Так Карапетян собирается вести переговоры по Карабаху?" - вопрошал Пашинян.

Напомним, что уже во второй раз переговоры Пашинян-Карапетян провалились, поскольку Пашинян требует открытого формата встречи, на которой должен быть обсужден исключительно вопрос смены власти. РПА не согласна вести переговоры на этих условиях.