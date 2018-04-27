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|Никол Пашинян: Если бы я знал, что есть иная возможность зафиксировать победу народа, я бы отказался от притязаний на пост премьера
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|В Гюмри начался многотысячный митинг оппозиции
|Союз Армян России предупреждает о фейковых заявлениях
|Карен Карапетян: У меня до сих пор не было неудачного опыта в ходе переговоров
|Карен Карапетян: Мы должны выбирать программу, команду, а не личность
|Омбудсмен Армении и комиссар по правам человека Совета Европы обсудили сложившуюся в РА ситуацию
|Прибывшая в Армению парламентская делегация России намерена провести встречи с представителями армянских политических сил
|АРФ "Дашнакцутюн" призывает все парламентские фракции объединиться вокруг единого кандидата в премьеры, который пользуется поддержкой народа
|Делегация российских депутатов прибыла в Армению
|Песков: Общение с армянской стороной было сконцентрировано вокруг урегулирования кризисной ситуации в стране
|В автопробеге "Сделай шаг" из Еревана в Гюмри уже участвует несколько сот машин
|Президент Армении и Европейские послы обсудили внутриполитическую ситуацию в Республике
|"Оринац еркир" предлагает создать временное беспартийное правительство для обеспечения свободных и справедливых досрочных парламентских выборов
|Общественные организации Армении скептически настроены относительно возможности проведения справедливых досрочных парламентских выборов при нынешних властях страны
|FMO предоставит АРАРАТБАНКу кредит на $20 млн. для финансирования МСБ
|АОКК при взаимодействии с МЧС Армении и России оказывает гуманитарную помощь уязвимым семьям сирийских армян
|Пашинян о своем премьерстве: Либо политический кризис будет решен, либо углубится
|Пашинян: В Армении страница ненависти и вражды закрыта и больше никогда не откроется
|Пашинян: Отказ Карапетяна прийти на переговоры обусловлен его неуверенностью в своем переговорном потенциале
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|Народный артист СССР Армен Джигарханян вышел из комы
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|Прогноз: Второй и третий этапы армянской "бархатной" революции неизбежны
|Никол Пашинян встретился с руководством партии АРФ "Дашнакцутюн"
|Камиан: США с нетерпением ждут тесного сотрудничества с новым правительством Армении
|Лидер блока "Царукян" Гагик Царукян вылетел в Москву
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|Пашинян: с 29-го апреля акции гражданского неповиновения стартуют с новой силой
|Никол Пашинян встретился с Арменом Саркисяном
|Захарова о численности дипмиссии США в Армении: Это вопросы взаимных договоренностей
|Никол Пашинян считает, что Россия продолжает сохранять нейтралитет в связи с ситуацией в Армении
|Президент РА: Новая Армения более демократическая, чем та, которая была еще несколько месяцев назад
|Никол Пашинян пригласил Карена Карапетяна на переговоры
|Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти годовалого ребенка в результате ДТП
|Состоялся телефонный разговор Карена Карапетяна и Владимира Путина
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АрмИнфо. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян упрекнул лидера оппозиционного движения, депутата Никола Пашиняна в отсутствии конкретной программы по развитию страны.
В интервью телекомпании "Шант" Карапетян, в частности, заявил: "Мы должны выбрать программу, команду, а не человека, каким хорошим, положительным и примерным он бы ни был". Кроме того, заметил Карапетян, не для всех же граждан Армении Пашинян является единственно желанным кандидатом в премьеры.
При этом он вновь заявил о готовности властей к переговорам, особо подчеркнув словосочетание "без предусловий". "Мы готовы на переговоры, но то, что предлагает Пашинян, не есть переговоры, это ультиматум - либо я буду премьером, либо у Армении не будет премьера. Разве это переговоры? Да мы готовы на новые выборы премьера, на которых Пашинян может свободно баллотироваться, но это не означает, что другой кандидат не вправе выдвигаться, разве это демократия, о которой любит говорить Пашинян?" - вопрошал Карапетян.
При этом он признал, что в стране кризис. "И наша доля вины в этом большая, мы признаем это. Поэтому мы должны найти выход из сложившейся ситуации путем переговоров",- заявил и.о премьера, вновь заверив, что в рядах РПА и властей нет раскола.
|Спикер парламента Армении и посол Франции в РА выразили надежду на то, что после выборов премьера ситуация в стране возвратится в естественное русло
|Никол Пашинян пообещал после прихода к власти сделать отношения Армении с внешним миром "безупречными"
|Никол Пашинян: Если бы я знал, что есть иная возможность зафиксировать победу народа, я бы отказался от притязаний на пост премьера
|Комитет госдоходов Армении опровергает информацию о налоговом терроре сторонников Никола Пашиняна
|В Гюмри начался многотысячный митинг оппозиции
|Союз Армян России предупреждает о фейковых заявлениях
|Карен Карапетян: У меня до сих пор не было неудачного опыта в ходе переговоров
|Карен Карапетян: Мы должны выбирать программу, команду, а не личность
|Омбудсмен Армении и комиссар по правам человека Совета Европы обсудили сложившуюся в РА ситуацию
|Прибывшая в Армению парламентская делегация России намерена провести встречи с представителями армянских политических сил
|АРФ "Дашнакцутюн" призывает все парламентские фракции объединиться вокруг единого кандидата в премьеры, который пользуется поддержкой народа
|Делегация российских депутатов прибыла в Армению
|Песков: Общение с армянской стороной было сконцентрировано вокруг урегулирования кризисной ситуации в стране
|В автопробеге "Сделай шаг" из Еревана в Гюмри уже участвует несколько сот машин
|Президент Армении и Европейские послы обсудили внутриполитическую ситуацию в Республике
|"Оринац еркир" предлагает создать временное беспартийное правительство для обеспечения свободных и справедливых досрочных парламентских выборов
|Общественные организации Армении скептически настроены относительно возможности проведения справедливых досрочных парламентских выборов при нынешних властях страны
|FMO предоставит АРАРАТБАНКу кредит на $20 млн. для финансирования МСБ
|АОКК при взаимодействии с МЧС Армении и России оказывает гуманитарную помощь уязвимым семьям сирийских армян
|Пашинян о своем премьерстве: Либо политический кризис будет решен, либо углубится
|Пашинян: В Армении страница ненависти и вражды закрыта и больше никогда не откроется
|Пашинян: Отказ Карапетяна прийти на переговоры обусловлен его неуверенностью в своем переговорном потенциале
|Первый замглавы КГД ответил, видит ли он себя в команде Никола Пашиняна
|Народный артист СССР Армен Джигарханян вышел из комы
|Адвокат Айк Алумян обратился к президенту с заявлением о том, что Карен Карапетян не может быть членом правительства
|Гарик Мартиросян поддержал протесты оппозиции в Армении
|Прогноз: Второй и третий этапы армянской "бархатной" революции неизбежны
|Никол Пашинян встретился с руководством партии АРФ "Дашнакцутюн"
|Камиан: США с нетерпением ждут тесного сотрудничества с новым правительством Армении
|Лидер блока "Царукян" Гагик Царукян вылетел в Москву
|Карен Карапетян во второй раз отказал Николу Пашиняну
|Пашинян: с 29-го апреля акции гражданского неповиновения стартуют с новой силой
|Никол Пашинян встретился с Арменом Саркисяном
|Захарова о численности дипмиссии США в Армении: Это вопросы взаимных договоренностей
|Никол Пашинян считает, что Россия продолжает сохранять нейтралитет в связи с ситуацией в Армении
|Президент РА: Новая Армения более демократическая, чем та, которая была еще несколько месяцев назад
|Никол Пашинян пригласил Карена Карапетяна на переговоры
|Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти годовалого ребенка в результате ДТП
|Состоялся телефонный разговор Карена Карапетяна и Владимира Путина
|Армен Григорян: Наше движение укрепит безопасность Арцаха
|Захарова: Вопрос о том, на кого делают ставки великие державы – является унизительным для Еревана, Армении и для ее народа
|Захарова: Москва не прекращала контактов с официальным Ереваном
|Министр финансов не думает, что если выйдет из РПА, его будут больше уважать
|Давид Тоноян отреагировал на предложение оппозиционеров о его назначении на пост министра обороны после смены власти
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 27 апреля
|Пашинян на площади Республики расскажет о принятых стратегических решениях
|Режиссер Атом Эгоян и актриса Арсине Ханджян присоединились ереванским акциям неповиновения
|Президент Арцаха, президент Армении и Католикос Всех армян обсудили внутриполитическую ситуацию в Армении
|Ваан Мартиросян: Кабмин Армении работает в обычном режиме
|Начальник полиции Армении поручил дорожной полиции прекратить административные производства, осуществленные в период с 13 по 25 апреля 2018 года
|Шаварш Кочарян исключил вмешательство внешних сил во внутриполитические события в Армении
|Берлин выступил с заявлением в связи с ситуацией в Армении
|Партия "Гражданский договор" готова после победы оставить на занимаемых постах всех честных и некоррумпированных чиновников
|Налбандян и Лавров обсудили ситуацию на линии соприкосновения карабахско- азербайджанских войск
|Кремль рассказал о целях визита Налбандяна в Москву
|Пашинян заверяет: Народ решил, что премьером должен быть я
|Армен Геворкян провел в Москве встречу с руководством аппарата президента РФ
|Карен Карапетян возглавит Республиканскую партию Армении
|В день массовых задержаний у Армянской церкви в Москве был избит полицейскими армянский таксист
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