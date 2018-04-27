Пятница, 27 Апреля 2018 19:50

АрмИнфо. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян упрекнул лидера оппозиционного движения, депутата Никола Пашиняна в отсутствии конкретной программы по развитию страны.

В интервью телекомпании "Шант" Карапетян, в частности, заявил: "Мы должны выбрать программу, команду, а не человека, каким хорошим, положительным и примерным он бы ни был". Кроме того, заметил Карапетян, не для всех же граждан Армении Пашинян является единственно желанным кандидатом в премьеры.

При этом он вновь заявил о готовности властей к переговорам, особо подчеркнув словосочетание "без предусловий". "Мы готовы на переговоры, но то, что предлагает Пашинян, не есть переговоры, это ультиматум - либо я буду премьером, либо у Армении не будет премьера. Разве это переговоры? Да мы готовы на новые выборы премьера, на которых Пашинян может свободно баллотироваться, но это не означает, что другой кандидат не вправе выдвигаться, разве это демократия, о которой любит говорить Пашинян?" - вопрошал Карапетян.

При этом он признал, что в стране кризис. "И наша доля вины в этом большая, мы признаем это. Поэтому мы должны найти выход из сложившейся ситуации путем переговоров",- заявил и.о премьера, вновь заверив, что в рядах РПА и властей нет раскола.