Пятница, 27 Апреля 2018 18:07

АрмИнфо. Верховный орган АРФ "Дашнакцутюн" распространил заявление, в котором призывает во время выборов премьер-министра 1-го мая "объединиться вокруг единого кандидата, который пользуется поддержкой народа".

В заявлении, в частности говорится: "Подтверждая наши подходы к урегулированию сложившейся в Армении внутриполитической ситуации в соответствии с нормами Конституции, АРФ "Дашнакцутюн" предлагает 1 мая на специальном заседании парламента при участии фракций создать единую повестку, объединиться вокруг единого кандидата в премьеры, который пользуется поддержкой народа. Данный кандидат должен на основе консенсуса представить соответствующий состав и программу деятельности правительства. Мы готовы начать предметные обсуждения со всеми заинтересованными сторонами для реализации этой инициативы".

Отметим, что на днях АРФД заявила о выходе из коалиции с правящей Республиканской партией. Три дашнакских министра и два губернатора подали в отставку.