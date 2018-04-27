Пятница, 27 Апреля 2018 16:57

АрмИнфо.Общение представителей Армении, посетивших Москву, было сконцентрировано вокруг необходимости скорейшего конституционного урегулирования кризиса в этой стране. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, коснувшись визитов армянских чиновников в Москву в эти дни.

"Шли переговоры по линии ведомств, был также телефонный разговор (президента РФ Владимира Путина с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Кареном Карапетяном - ред.). Главным образом это общение было сконцентрировано вокруг необходимости скорейшего урегулирования кризисной ситуации, которая сейчас возникла в Армении, урегулирования, безусловно, в конституционных рамках, таким образом, чтобы был найден консенсус между всеми заинтересованными сторонами. В этой связи сейчас все ждем и наблюдаем за выборами премьер-министра, которые состоятся в парламенте 1 мая", - добавил он.

На вопрос о том, кто из российских высокопоставленных чиновников посетил Армению 25 апреля, официальный представитель кремля сообщил, что не обладает никакой информацией по этому вопросу.

Отметим, что помимо и.о. главы МИД Армении в эти дни в Москве также находился и.о. вице-премьера Армен Геворкян.