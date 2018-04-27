Пятница, 27 Апреля 2018 16:56

АрмИнфо. В автопробеге движения "Сделай шаг" из Еревана в Гюмри уже участвует несколько сот машин. По пути к движению присоединяются всё новые машины.

Отметим, что автопробег стартовал в 15 квартале Еревана в 15:00 часов. Участники автопробега сделали передышку в селе Уджан (в 36 км от Еревана), где участников акции встретили сотни сельчан с песнями, "хлебом и солью". Лидер движения "Сделай шаг", оппозиционный депутат Никол Пашинян на встрече с жителями села, в частности, отметил, что жители этого села всегда выделялись своим героизмом. При этом он добавил, что жители этого села с первых дней акции были рядом с ними.

Актриса Арсинэ Ханджян, прибывшая накануне в Армению, для присоединения к акциям протеста и участвующая в автопробеге, сказала, что взволнована и впечатлена масштабами происходящего. При этом актриса призвала всех от мало до велика 1-ого мая выйти на улицы Еревана и поддержать движение. По ее словам, наконец-то есть надежда довести начатое до победного конца, поскольку без этого движения у страны нет будущего.

Отметим, что конечная точка автопробега Гюмри, где вечером пройдет митинг. Напомним, что расстояние от Еревана до второго по величине города Армении 121 км.