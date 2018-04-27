Пятница, 27 Апреля 2018 16:19

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян провел встречу с послами Польши Павлом Чеплаком, Чехии Петром Микиской, Греции Нафсикой Нанси Эвой Врайл, Болгарии Марией Павловой Цоцотковой-Кайматчиевой, Швейцарии Лукасом Гассером, а также временным поверенным в делах посольства Румынии.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе президента РА, Саркисян подчеркнул важность дальнейшего развития и углубления отношений с Евросоюзом и странами членами ЕС. Президент Армении также коснулся надлежащего проведения предстоящих в Армении юбилейных дат - 100-летия РА и Майских побед, 2800-летия Эребуни-Ереван, а также саммита Франкофонии в октябре в Ереване.

Стороны обсудили сложившуюся в стране ситуацию. Послы Европейских стран выразили надежду, что все будет урегулировано в рамках Конституции страны и подчеркнули высокую роль президента Армении в этом деле