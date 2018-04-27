Пятница, 27 Апреля 2018 16:19

АрмИнфо.Самое большое достижение народного движения в Армении должно заключаться в доведении его до логического конца. Об этом говорится в заявлении партии 'Оринац еркир', поступившем в АрмИнфо.

А для этого ОЕ предлагает на законодательном уровне создать многопартийный политический и гражданский совет, который будет гарантировать реформирование Избирательного Кодекса, свободу и справедливость досрочных выборов. "Все обязательства правительства на этот период времени будут возложены на беспартийных руководителей аппарата и специальные службы, так как никакое временное правительство не может повлиять на выборы, поскольку целью народного восстания является обеспечение равноправной формы правления путем проведения свободных и справедливых выборов. В сложившейся в Армении внутриполитической ситуации главным вопросом не должно стать то, кто будет руководить правительством в переходный период до досрочных парламентских выборов ",- говорится в заявлении.