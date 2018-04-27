Пятница, 27 Апреля 2018 16:04

АрмИнфо. Нынешняя исполнительная власть Армении с существующими правовыми нормами не может проводить свободные, конкурентные и прозрачные выборы в соответствии с демократическими стандартами. Такое мнение выразили ряд общественных организаций Армении в своем заявлении с учетом опыта наблюдения за несколькими выборами в стране.

Организации, в частности, считают, что Центральная избирательная комиссия Армении, Полиция, Специальная Следственная Служба, а также судебная система в прошлом зачастую скрывали нарушения во время выборов. "И у нас нет оснований полагать, что этот опыт будет прекращен",- говорится в заявлении.

Более того, говорится в заявлении, действующая власть во время всех предыдущих выборов злоупотребляла административным ресурсом. "Для обеспечения свободных, конкурентных и прозрачных выборов в соответствии с демократическими стандартами существует необходимость в правовом регулировании процессов и обеспечении равной конкуренции. Этим могут заняться независимые суды и другие полномочные структуры. Если данные условия не будут выполнены, сложно представить, что эти выборы будут отличаться от парламентских выборов 2017 года",- говорится в заявлении.

Под заявлением подписались: Ванадзорский офис Хельсинской гражданской ассамблеи, Объединение информированных граждан, Антикоррупционный центр "Трансперенси интернейшнл", Центр журналистов "Аспарез", Хельскинский комитет Армении