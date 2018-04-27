Пятница, 27 Апреля 2018 15:43

АрмИнфо. Банк Развития Голландии (FMO) и АРАРАТБАНК подписали кредитный договор на $20 млн. Как сообщает пресс-служба Банка, средства будут направлены на кредитование субъектов МСБ, женщин- предпринимателей и на финансирование бизнес-программ молодых бизнесменов в возрасте до 35 лет, параллельно с их розничным кредитованием.

<Я очень рад подписанию очередного договора с FMO. Уверен, что эти средства принесут пользу экономике Армении, благодаря включению в программу нового компонента - финансирование молодежи>, - заявил председатель Правления АРАРАТБАНКа Ашот Осипян.

В свою очередь директор FMO по линии инвестиций Линда Брокойзен отметила, что успешное сотрудничество с АРАРАТБАНКом посодействовало продолжительному развитию экономики РА. <Эта новая кредитная программа посодействует увеличению возможностей финансового обслуживания субъектов экономики Армении, а также женщин-предпринимателей и молодых бизнесменов>, - сказала она.

По данным АРАРАТБАНКа, кредитные вложения к 1 апреля 2018 года достигли 117.5 млрд дармов, из коих свыше 45% пришлось на кредитование МСБ. Активы Банка на эту дату составили 211.2 млрд драмов, а общие обязательства - 175.2 млрд. драмов. Общий капитал АРАРАТБАНКа к 1 апреля 2018 года превысил 36 млрд драмов. Первый квартал 2018 года Банк завершил с чистой прибылью в 903.1 млн драмов, с обеспечением годового роста этого показателя в 4,7 раз, в том числе квартального в 2,8 раз.

Напомним, что ОАО "АРАРАТБАНК" функционирует с ноября 2005 года. Мажоритарными акционерами АРАРАТБАНКа на 1 января 2018г. выступают один из крупнейших нефтетрейдеров Армении - компания "Флеш" с долей участия в капитале в 72,73%, Барсег Бегларян (известный предприниматель, глава "Флеш" ) - 18,33%, Rural Impulse Fund II (входит в структуру бельгийской Incofin Investment Management - Incofin IM) - 8,58%.

Отметим, что FMO является одним из крупнейших банков в мире стимулирующих развитие частного сектора. Банк фокусируется на 3 основных сферах, способствующих экономическому росту - финансовые учреждения, энергетика и агробизнес, пищевые и водные хозяйства. Портфель FMO, распределенный в более чем 90 странах, оценивается в

9.2 млрд евро. По кредитным программам FMO в Армении, наряду с АРАРАТБАНКом, работает также с ИНЕКОБАНКом и Америабанком.