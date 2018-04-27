Пятница, 27 Апреля 2018 15:25

АрмИнфо. Армянское Общество Красного Креста (АОКК), при поддержке Министерств по чрезвычайным ситуациям Армении и России и в сотрудничестве с российско-армянским центром гуманитарного реагирования, предоставляет разовую гуманитарную помощь в виде продовольственных пакетов (подсолнечное масло, рис, гречка, сгущенное цельное молоко) 1200 уязвимым семьям сирийских армян.

Как сообщает пресс-служба организации, предоставление помощи осуществляется с помощью волонтеров АОКК.

Как полноценный член международного движения Красного Креста и Красного полумесяца, АОКК руководствуется фундаментальными принципами Движения и ведет вспомогательную роль правительству в гуманитарной сфере. Миссия АОКК заключается в снижении уязвимости населения при помощи мобилизации силы гуманизма, в подготовке к ситуациям, которые могут привести к уязвимости населения; в оказании необходимой помощи, в поддержке людей оказавшихся в сложных социально- экономических условиях.

Армянское Общество Красного Креста постоянно прилагает усилия для мобилизации ресурсов с целью реагирования гуманитарным нуждам наиболее уязвимых групп населения с тем, чтобы по возможности облегчить их бремя.