Пятница, 27 Апреля 2018 14:57

АрмИнфо.Народ Армении неоднократно заявлял, что достигнутая победа должна быть зарегистрирована де-юре. Об этом 27 апреля в ходе пресс-конференции в Ереване заявил лидер движения "Сделай шаг", оппозиционный депутат Никол Пашинян, коснувшись предстоявших выборов премьер-министра Армении.

Депутат подчеркнул, что он не раз выражал свою позицию по поводу предстоящих выборов 1 мая. "Народ неединожды заявлял, что наша победа должна быть зарегистрирована и де-юре. Вопрос в том, хочет ли РПА разрешить сложившийся кризис. Если на пост премьер-министра будет избран республиканец, то этот кризис сохранится, поскольку мы продолжим наши мирные демонстрации и попробуем объяснить республиканцам, к примеру, Карену Карапетяну, как объяснили это Сержу Саргсяну, что они не понимают сложившейся в стране ситуации. Наша позиция такова - главой правительства не должен быть республиканец, чтобы обеспечить легитимность новых парламентских выборов", - сказал оппозиционер.

При этом он спрогнозировал выход на улицы Еревана 1 мая сотен тысяч граждан Армении. В этой связи Пашинян призвал всех граждан страны 1 мая с 08:00 часов быть в Ереване, заполонить улицы и площади столицы, прилегающие к Национальному Собранию.

Коснувшись того, каким будет голосование блока "Царукян" и партии АРФ "Дашнакцутюн" в парламенте, Пашинян выразил надежду, что обе эти силы до первого 1 мая определятся со своей позицией и публично сообщат о том, как будут голосовать на выборах премьера.

На замечание о том, что сподвижники блока "Царукян" говорят о возможном выдвижении их лидера в кандидаты в премьеры, Пашинян выразил убеждение, что любой шаг получит правильную оценку со стороны народа.

На вопрос о том, кто из депутатов от РПА выразил готовность присоединиться к ним, он сказал, что пока никто не предпринял практических шагов в этом направлении. По его словам, разговоров может быть сколько угодно, но до тех пор пока нет практических шагов "сотрясать воздух" нет смысла.

В этой связи Пашинян предложил опубликовать в открытом доступе номера всех депутатов армянского парламента, чтобы каждый гражданин мог связаться с ними и донести до них свою позицию.

Отвечая на вопрос о том, почему он провел закрытые переговоры с представителями блока "Царукян" и партии АРФ "Дашнакцутюн", и не хочет пойти на тот же шаг с РПА, Пашинян сказал, что провел закрытые переговоры с вышеуказанными силами, так как они не выступают за сохранение в стране кризиса, меж тем как РПА на данный момент является сторонницей сложившегося в стране кризиса. При этом он отметил, что провел закрытые переговоры с Царукяном и "Дашнакцутюн", так как они не на стороне РПА.

Депутат также подчеркнул, что он обладает мандатом народа и пользуется поддержкой тысячи граждан как внутри страны, так и за ее пределами, поскольку они хотят жить благополучно в своем государстве.

"Парламент просто должен учитывать волю народа. Все свои надежды я сегодня возлагаю на народ. И именно народ посредством давления на власть может зафиксировать достигнутую нами победу", - сказал депутат.

Коснувшись возможного выдвижения Роберта Кочаряна на пост премьера, Пашинян сказал, что считает это несерьезными разговорами.

Он также заявил, что с большой вероятностью будет бойкотировать досрочные парламентские выборы, если до того не будет избран премьером страны. Для этого он пойдет на различные акции, в том числе и на блокаду избирательных участков.

"Либо политический кризис будет решен, либо углубится. То есть речь не идет о борьбе за кресло. Мы выражаем такую позицию, поскольку уверены, что армянский народ сейчас находится на этапе возрождения и было бы предательством не приложить все усилия де-юре зафиксировать эту победу", - добавил лидер оппозиционного движения.

Отвечая на вопрос о том, почему бы не назначить нейтрального премьера, Пашинян задал встречный вопрос: "А кто будет нести ответственность за деятельность этого нейтрального премьера. Ну даже если мы и РПА придем к согласию по этому вопросу, а потом, что-то пойдет не так, кто будет нести ответственность? РПА фактически уже ни за что не несет ответственность, вся ответственность получается будет возложена на нас? Если ответственность будет на нас, то тогда почему с тем же успехом наш премьер не должен занимать этот пост? Вы представляете, что означает премьер-министр без ответственности или с ответственностью, которую будут нести другие. Это же абсурд", - заявил Пашинян.

При этом он добавил, что всё, что они предлагают, на 100% соответствует действующей Конституции страны, согласно которой парламент может назначать премьером любого гражданина Армении, и не обязательно, чтобы он был кандидатом парламентского большинства.

Пашинян также считает, что депутатам парламента ничто не мешает проголосовать за него, если он будет единственным представленным кандидатом. По его убеждению, РПА сегодня должна продемонстрировать, что готова идти на урегулирование сложившегося в стране кризиса.