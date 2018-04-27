Пятница, 27 Апреля 2018 13:56

АрмИнфо. В Республиканской партии полная неразбериха, убежден лидер движения "Сделай шаг", оппозиционный депутат Никол Пашинян. Как заметил Пашинян на пресс-конференции в Ереване, на днях представители РПА заявили о готовности вести переговоры без предусловий. "Но, как видите, место г-на Карапетяна пустует, и его занимает мой рюкзак", - сказал депутат.

При этом Пашинян считает, что отказ Карапетяна прийти на переговоры обусловлен его неуверенностью в своем переговорном потенциале. "А если он сейчас не уверен в своем переговорном потенциале перед народом, то как он будет вести переговоры с Азербайджаном по нагорно-карабахскому урегулированию?".

Коснувшись переговоров Карапетян-Путин, состоявшихся накануне, депутат выразил убеждение, что Россия - государство, уважающее международное право, и она воздержится от вмешательства во внутренние дела Армении. В этом контексте депутат в очередной раз посчитал необходимым подчеркнуть, что это исключительно внутренне дело Армении, и ситуация не имеет геополитического подтекста.

Он также затруднился сказать, с какой целью представители армянского правительства в эти дни ездили в Москву, депутат выразил предположение, что это обусловлено отсутствием поддержки внутри страны. "Они хотят создать видимость того, что пользуются поддержкой внутри страны. Наверное, и.о. премьер-министра Карен Карапетян также хочет создать впечатление, что у него есть поддержка извне. Но я полагаю, что подобные действия не достойны уважения, так как это внутренне дело Армении и вряд ли какие-то зарубежные страны вмешаются в эти процессы", - сказал лидер оппозиционного движения.

Вместе с тем Пашинян затруднился прокомментировать законность выдвижения Карапетяна на пост премьера из-за того, что он долгое время не проживал на территории РА (Конституция Армении устанавливает жесткий ценз на обязательное проживание на территории страны в течение последних 4 лет для депутатов и членов кабмина). По его словам, он затрудняется комментировать данный вопрос за неимением достоверной информации, и в этой связи призвал соответствующие общественные организации заняться этим вопросам. При этом депутат добавил, что это не поменяет его политической позиции по отношению к Карапетяну.

"Сейчас вопрос в том, какую задачу мы решаем? Вопрос не в том, кто будет премьером, а в том, хотим мы решить этот кризис или нет. Если РПА хочет пойти на углубление кризиса, значит, мы пойдем на этот шаг. Если кто-то думает, что мы пойдем на попятную, то он ошибается, мы никому не позволим отнять у народа его победу", заявил Пашинян.

Депутат также не понял ажиотажа, вызванного вокруг заявления Путина о том, что вопрос должен быть решен в рамках признания итогов парламентских выборов 2017 года. "Мы тоже утверждаем, что Национальное Собрание, сформированное по итогам выборов 2017 года, должно избрать народного кандидата в премьеры. То есть, мы не говором, что парламент 2012 года должен выбрать премьера", - с иронией сказал Пашинян.