Пятница, 27 Апреля 2018 13:54

АрмИнфо. "Абсолютно не важно, буду я в составе нового правительства, или нет. Важно, чтобы стартовавший процесс по сбору налогов был воплощен в жизнь в полном объеме", - 27 апреля на встрече с журналистами заявил первый заместитель председателя Комитета госдоходов Армении (КГД) Карен Брутян, отвечая на вопрос о том, видит ли он себя в составе правительства, сформированного Николом Пашиняном.

По его словам, в КГД начали процесс, направленный на то, чтобы все, без исключения, платили налоги, в установленном законом порядке. "Надеюсь, что данному подходу будет следовать как нынешнее правительство, так и то, которое будет сформировано", - заявил он.