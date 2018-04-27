Пятница, 27 Апреля 2018 13:02

АрмИнфо. Народный артист СССР Армен Джигарханян вышел из комы.

Актер вышел из комы и его состояние оценивается как стабильное. Окончательный диагноз в данное время не установлен.

Отметим, что 26 апреля актер попал в больницу и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Сообщалось, что у Джигарханяна случился инфаркт, и его состояние оценивается как средне тяжелое. Однако, юрист народного артиста заявила, что причиной госпитализации является недолеченное воспаление легких.