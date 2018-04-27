Пятница, 27 Апреля 2018 12:25

АрмИнфо.Адвокат Айк Алумян обратился с открытым письмом к президенту Армении Армену Саркисяну, в котором, приведя в качестве доказательства законодательство страны, утверждает, что Карен Карапетян не вправе занимать должность в кабмине.

В заявлении, в частности говорится: "На данный момент, пользуясь тем, что премьер- министр Армении Серж Саргсян подал в отставку, первый вице-премьер Карапетян временно осуществляет полномочия премьер-министра. Хочу обратить ваше внимание на то, что согласно 148 статье Конституции Армении " член правительства должен отвечать требованиям, предъявляемым к депутатам". Требования к депутатам описаны в 48 статье Конституции, где сказано: "Депутатом Национального Собрания может быть избран каждый гражданин РА, достигший двадцати пяти лет, последние четыре года являющимся только гражданином Республики Армения, постоянно проживающим в стране последние четыре года, обладающий избирательным правом и владеющий армянским языком".

Гражданин Карен Карапетян не соответствует как минимум одному из этих пунктов Конституции - он в течении последних 4-х лет не проживал на территории Армении. Следовательно, он не может быть членом правительства и исполнять обязанности премьер-министра. Ваше решение от 18 апреля о назначении его первым вице-премьером антиконституционное и должно быть признано недействительным".