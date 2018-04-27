Пятница, 27 Апреля 2018 12:21

АрмИнфо.Российский шоумен, телеведущий, продюсер телевизионных проектов и <резидент> шоу Comedy Club Гарик Мартиросян на форуме Synergy Insight Forum в Москве прокомментировал ситуацию в Армении, заявив, что "народ не может быть не прав".

Свое выступление на форуме Мартиросян начал с обращения к соотечественникам в Армении. Видеозапись с обращением шоумена появилась на одном из каналов видеохостингаYouTube, сообщает газета "Взгляд".

"Вы знаете, я немного взбудоражен и эмоционально немного не готов к сегодняшнему выступлению, оно было задумано еще год назад, поэтому я не мог уже отказаться, но в жизнь вмешались события на моей родине в Армении, где идут народные протесты. Конечно, вы слышали о них", - сказал Мартиросян.

"Я хочу сказать, что здесь стоит мое тело, мозг работает, но сердце, душа, эмоции, мысли - там, в Ереване. И очень сложно говорить о других материях, когда такое происходит на родине. Но я хочу отметить, что всецело поддерживаю мирное стремление моего народа к счастью. Народ имеет право жить счастливо. Я полностью поддерживаю свой народ. Поддерживал, и буду поддерживать в любом случае. Народ не может быть не прав!", - заявил шоумен.

"Я бы хотел бы обратиться к мудрому армянскому народу: Не дайте себя обмануть никому! Ни в коем случае!", - заключил телеведущий.