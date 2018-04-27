Пятница, 27 Апреля 2018 12:04

АрмИнфо.Революция в Армении с отставкой Сержа Саргсяна не закончилась и обязательно найдет свое продолжение до достижения своей логической цели. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Института востоковедения Национальной академии наук Армении, профессор Рубен Сафрастян.

В результате массовых мирных протестов в Армении премьер-министр Серж Саргсян сложил свои полномочия. 25 апреля сорвались переговоры и.о. премьер-министра Карена Карапетяна и лидера протестующих Никола Пашиняна. 26 апреля Пашинян вновь предложил Карапетяну встретиться. Власти называют требования оппозиции завышенными, а лидеры протеста заявляют, что революция не завершена до тех пор, пока РПА остается у власти. Мирные акции протеста продолжаются уже две недели.

"Сегодня мы все являемся свидетелями смены целой эпохи, в каком-то смысле эпохальных перемен. В этом свете, на мой взгляд, второй и третий этапы армянской "бархатной" революции просто неизбежны. Второй - созданное из революционеров временное правительство. Третий - решение о проведении внеочередных парламентских выборов. Думаю, что все это достаточно серьезно", - отметил профессор.

Сафрастян также выразил надежду на избежание потрясений на последующих этапах, как это удалось сделать протестующим на первом этапе. При этом, по его оценкам, прогнозировать ход и особенно итоги внеочередных выборов пока что невозможно.

"На основе даже поверхностного анализа последних выступлений Никола Пашиняна, можно констатировать наличие у армянской революции достаточно серьезного лидера. По части же сил его поддерживающих, скажу, что они скорее внутренние, чем внешние. У меня создается впечатление, что сила, толкающая Пашиняна вперед - это, прежде всего, он сам и в какой-то мере - его друзья, которых мы видим. Во всяком случае, на данном этапе", - подытожил профессор.