Пятница, 27 Апреля 2018 11:52

АрмИнфо.Временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан призвал все стороны конструктивно участвовать в диалоге в рамках Конституции Армении.

Так, в Вене в ходе заседания Постоянного совета ОБСЕ, на котором обсуждалась ситуация в Армении, он, в частности отметил, что предстоящие дни представляют собой историческую возможность для народа Армении и ее лидеров, поскольку они приступают к процессу формирования нового правительства. "Мы с нетерпением ждем тесного сотрудничества с новым правительством Армении в ряде сфер, вызывающих взаимный интерес. Будучи другом и партнером Армении, мы воздаем должное армянскому народу за участие в диалоге с тем, чтобы созидать собственное суверенное будущее с помощью демократических и мирных методов. США также приветствуют решение бывшего премьер-министра Саргсяна уйти в отставку", - отметил американский дипломат.

Он также приветствовал действия полиции и граждан, реализующих свое право на мирные собрания, за проявленную сдержанность и обеспечение мирного характера митингов последние две недели. По словам Камиана, также обнадеживает тот факт, что в последние несколько недель не было серьезного насилия.

"Мы продолжаем призывать все стороны проявлять сдержанность и избегать любой эскалации ситуации и насильственных действий. Мы принимаем к сведению, что власти начали расследования по нескольким инцидентам, связанным с насилием в отношении журналистов и демонстрантов, и ожидаем полного и прозрачного правового процесса по этим инцидентам",- заявил временный поверенный в делах США при ОБСЕ.

В заключение Камиан призвал Армению продолжить взаимодействие с ОБСЕ. По его словам, инициатива Армении по информированию Постоянного совета ОБСЕ о событиях в стране является позитивным шагом. "Программа сотрудничества Армении является ценным механизмом для ОБСЕ с точки зрения поддержки страны. Соединенные Штаты готовы рассмотреть вопрос о дополнительной помощи ОБСЕ", - резюмировал Камиан.