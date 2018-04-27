Пятница, 27 Апреля 2018 11:43

АрмИнфо. И.о. премьер-министра Армении Карен Карапетян и на этот раз отказался от переговоров с лидером оппозиционеров, депутатом Николом Пашиняном. Об этом на своей страничке в Facebook написал пресс-секретарь Карапетяна Арам Араратян.

Согласно заявлению, распространенному Араратяном, условия переговоров, выдвинутые Пашиняном, практически не отличаются от тех, о которых он заявил днями ранее и с которыми и тогда не согласился Карапетян. "Пашинян и на этот раз настаивает на открытом формате переговоров (в присутствии СМИ), что свидетельствует о том, что целью встречи не является достижение консенсуса. Кроме того, Пашинян и на этот раз настаивает исключительно на своей повестке переговоров, не давая шанса противоположной стороне представить свою повестку. Таким образом переговоры не ведутся. Единственное, что Пашинян пересмотрел в своей позиции, это то, что на этот раз он не диктует формат переговоров. И, тем не менее, ответ Карапетяна на проведение переговоров в таком ракурсе, как и в прошлый раз, является отрицательным. Карапетян рекомендует Пашиняну принять предложение президента РА Армена Саркисяна и вместе с парламентскими и внепарламентскими силами начать обсуждения по выходу страны из сложившейся ситуации",- говорится в заявлении.

Пашинян накануне во время митинга вновь пригласил Карапетяна на переговоры в гостинице Мариотт в 12:00 в присутствии СМИ. Он заявил, что единственной темой переговоров является мирный уход РПА из власти.

Отметим, что Карапетян и в первый раз отказал Пашиняну по причине того, что тот единолично определил формат и повестку переговоров. Тем не менее, Пашинян накануне во время митинга заявил, либо премьером Армении буду я, либо у Армении не будет премьера.

Тем не менее, как уже сообщало АрмИнфо, Республиканская партия изначально решила на выборах премьера 1 мая выступить со своим кандидатом, которым будет Карен Карапетян, то есть заранее определив для себя невозможность переговоров с Пашиняном по выдвинутой им повестке.