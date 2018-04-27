Пятница, 27 Апреля 2018 11:36

АрмИнфо.Сегодня и завтра отдыхаем, а с 29-го апреля акции гражданского неповиновения стартуют с новой силой. Об этом только что в своем воюидеообращении заявил лидер протестного движения "Мой шаг" Никол Пащинян.

Оппозиционер отметил, что сегодня в 15.00 стартует автопробег из Еревана в Гюмри. Уже в 18.00 на гюмрийской площади Вардананц начнется митинг. Завтра, 28-го апреля, в 12.00 автопробег направится из Еревана в Ванадзор, где в 15.00 намечается митинг на территории близ сквера Арцах.

Таким образом, как заявил Пашинян, участникам акций протеста предоставлена возможность отдыхать сегодня и завтра. "Временно приостанавливаем акции гражданского неповиновения, что даст возможность здорово подуставшим активистам движения отдохнуть и восстановить свои силы", - заявил он.

Лидер оппозиции напомнил, что 1 мая в армянском парламенте пройдут выборы премьер-министра. В связи с этим он призвал с 29-го апреля начать акции гражданского неповиновения и дать "новый, мощный толчок протестному движению".