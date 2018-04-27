Пятница, 27 Апреля 2018 11:08

АрмИнфо. Лидер оппозиционного движения "Мой шаг", депутат парламента Армении Никол Пашинян встретился с президентом Арменом Саркисяном. Об этом оппозиционер сообщил на своей странице в Facebook.

"Накануне вечером провел встречу с президентом РА Арменом Саркисяном. Обсудили создавшуюся в Армении ситуацию и возможные пути ее решения",- отметил он.

Вместе с тем, в качестве постскриптума, Пашинян написал: "Г-н Саркисян представил документы, свидетельствующие о том, что он потерял гражданство Великобритании еще в 2011 году".

Отметим, что 26 апреля с трибуны на площади Республики, выступая перед митингующими, Никол Пашинян пригласил на встречу и.о. премьер-министра Карена Карапетяна в 12.00 в гостиницу "Марриот Армения" для продолжения переговоров исключительно по поводу мирной передачи власти. На данный момент все еще неизвестна реакция аппарата и.о. премьер-министра, но звучат мнения о том, что Карен Карапетян, скорее всего, откажет встречаться в рамках данной повестки.