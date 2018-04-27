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АрмИнфо.Численность дипломатических миссий - вопрос двусторонних договоренностей. Об этом 26 апреля на брифинге в Москве заявила директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, реагируя на то, что к примеру численность дипмиссии США в Армении одна из самых больших, более 1500 сотрудников и есть ли какие-то рамки по численности.
"Каждая страна договаривается с другой страной относительно того, сколько дипломатов будет отправлено в эту страну, какое количество будет размещено в данной стране. Это вопросы взаимных договоренностей", - сказала она.
При этом Захарова добавила, что если существуют осложнения в отношениях, какое Россия сейчас переживает с США, существует форма паритета, когда одна страна, видя недружественные шаги, неуважительное отношение, просто для того, чтобы каким-то образом в качестве ответа заявить о том, что такой подход неуместен, предлагает паритет, чтобы ни у кого не было никаких преимуществ.
"Это был наш случай с США. У них был явный перевес по количеству дипломатов, их сотрудников в разы больше, чем сотрудников любых других посольств в мире, таких масштабов нет ни у кого. В частности, после того, как начались эти высылки, хамское поведение в отношении российской собственности, дипломатических объектов, дипломатов, был предложен паритет и количество стало одинаковым. Это тоже условность, потому что у нас есть Постпредство при ООН, которое в силу истории функционирует именно на территории США, там есть своя символика. А так традиционно страны договариваются на двусторонней основе относительно количества дипломатов. Собственно и открытие генконсульств, формат посольства - это тоже предмет взаимных договоренностей на основе Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. и о консульских сношениях 1963 г. Это юридическая база, а детали стороны оговаривают друг с другом", - заключила Захарова.
|Пашинян: Отказ Карапетяна прийти на переговоры обусловлен его неуверенностью в своем переговорном потенциале
|Первый замглавы КГД ответил, видит ли он себя в команде Никола Пашиняна
|Народный артист СССР Армен Джигарханян вышел из комы
|Адвокат Айк Алумян обратился к президенту с заявлением о том, что Карен Карапетян не может быть членом правительства
|Гарик Мартиросян поддержал протесты оппозиции в Армении
|Прогноз: Второй и третий этапы армянской "бархатной" революции неизбежны
|Никол Пашинян встретился с руководством партии АРФ "Дашнакцутюн"
|Камиан: США с нетерпением ждут тесного сотрудничества с новым правительством Армении
|Лидер блока "Царукян" Гагик Царукян вылетел в Москву
|Карен Карапетян во второй раз отказал Николу Пашиняну
|Пашинян: с 29-го апреля акции гражданского неповиновения стартуют с новой силой
|Никол Пашинян встретился с Арменом Саркисяном
|Захарова о численности дипмиссии США в Армении: Это вопросы взаимных договоренностей
|Никол Пашинян считает, что Россия продолжает сохранять нейтралитет в связи с ситуацией в Армении
|Президент РА: Новая Армения более демократическая, чем та, которая была еще несколько месяцев назад
|Никол Пашинян пригласил Карена Карапетяна на переговоры
|Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти годовалого ребенка в результате ДТП
|Состоялся телефонный разговор Карена Карапетяна и Владимира Путина
|Армен Григорян: Наше движение укрепит безопасность Арцаха
|Захарова: Вопрос о том, на кого делают ставки великие державы – является унизительным для Еревана, Армении и для ее народа
|Захарова: Москва не прекращала контактов с официальным Ереваном
|Министр финансов не думает, что если выйдет из РПА, его будут больше уважать
|Давид Тоноян отреагировал на предложение оппозиционеров о его назначении на пост министра обороны после смены власти
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 27 апреля
|Пашинян на площади Республики расскажет о принятых стратегических решениях
|Режиссер Атом Эгоян и актриса Арсине Ханджян присоединились ереванским акциям неповиновения
|Президент Арцаха, президент Армении и Католикос Всех армян обсудили внутриполитическую ситуацию в Армении
|Ваан Мартиросян: Кабмин Армении работает в обычном режиме
|Начальник полиции Армении поручил дорожной полиции прекратить административные производства, осуществленные в период с 13 по 25 апреля 2018 года
|Шаварш Кочарян исключил вмешательство внешних сил во внутриполитические события в Армении
|Берлин выступил с заявлением в связи с ситуацией в Армении
|Партия "Гражданский договор" готова после победы оставить на занимаемых постах всех честных и некоррумпированных чиновников
|Налбандян и Лавров обсудили ситуацию на линии соприкосновения карабахско- азербайджанских войск
|Кремль рассказал о целях визита Налбандяна в Москву
|Пашинян заверяет: Народ решил, что премьером должен быть я
|Армен Геворкян провел в Москве встречу с руководством аппарата президента РФ
|Карен Карапетян возглавит Республиканскую партию Армении
|В день массовых задержаний у Армянской церкви в Москве был избит полицейскими армянский таксист
|Подали в отставку министры от АРФ Дашнакцутюн и два губернатора
|Студенты университетов Еревана собрались у здания Оперы и балета и обсуждают вопросы соблюдения порядка в городе и аполитичности ВУЗ-ов страны
|Пашинян: В экономической сфере Армении есть очень тривиальные решения и есть некоторые новые идеи
|Пашинян: Я не хочу учитывать украинский опыт, потому что это вообще другая история
|Студенты ЕГУ шествием ходят по ВУЗ-ам Еревана, призывая студентов присоединиться к акции протеста
|Президент Армении выступил с очередным обращением к армянскому народу
|Алексей Навальный пристыдил россиян примером Армении
|Республиканская партия приняла решение: 1 мая на выборах премьера она выступит со своим кандидатом - им будет Карен Карапетян
|Участники акции протеста "Сделай шаг" шествием двинулись по улице Комитаса
|Правительство Армении разъяснило цели визита Армена Геворгяна в Москву
|Лидер движения "Сделай шаг" Никол Пашинян призвал граждан Армении прекратить перекрывать улицы Еревана
|Выборы премьер-министра РА состоятся 1 мая
|В Ереване вновь стартовали акции неповиновения "Сделай шаг, откажи Сержу".
|Прогноз: Во внешней политике Армении с приходом Пашиняна никаких изменений не предвидится
|Политолог: С мирной "бархатной революцией" Армению и армян можно только поздравить
|Дорожная полиция Армении только минувшей ночью составила 18 актов в отношении водителей авто без госномеров
|Армен Геворгян и Эдвард Налбандян вылетели в Москву
|С 26 по 30 апреля в Армении ожидаются дожди и грозы
|Пашинян обещал заняться бардаком на дорогах столицы
|Объединение армянских академиков Германии призывает лидеров "бархатной революции" способствовать освобождению "Сасна Црер" и других политзаключенных
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