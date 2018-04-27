Пятница, 27 Апреля 2018 10:49

АрмИнфо.Численность дипломатических миссий - вопрос двусторонних договоренностей. Об этом 26 апреля на брифинге в Москве заявила директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, реагируя на то, что к примеру численность дипмиссии США в Армении одна из самых больших, более 1500 сотрудников и есть ли какие-то рамки по численности.

"Каждая страна договаривается с другой страной относительно того, сколько дипломатов будет отправлено в эту страну, какое количество будет размещено в данной стране. Это вопросы взаимных договоренностей", - сказала она.

При этом Захарова добавила, что если существуют осложнения в отношениях, какое Россия сейчас переживает с США, существует форма паритета, когда одна страна, видя недружественные шаги, неуважительное отношение, просто для того, чтобы каким-то образом в качестве ответа заявить о том, что такой подход неуместен, предлагает паритет, чтобы ни у кого не было никаких преимуществ.

"Это был наш случай с США. У них был явный перевес по количеству дипломатов, их сотрудников в разы больше, чем сотрудников любых других посольств в мире, таких масштабов нет ни у кого. В частности, после того, как начались эти высылки, хамское поведение в отношении российской собственности, дипломатических объектов, дипломатов, был предложен паритет и количество стало одинаковым. Это тоже условность, потому что у нас есть Постпредство при ООН, которое в силу истории функционирует именно на территории США, там есть своя символика. А так традиционно страны договариваются на двусторонней основе относительно количества дипломатов. Собственно и открытие генконсульств, формат посольства - это тоже предмет взаимных договоренностей на основе Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. и о консульских сношениях 1963 г. Это юридическая база, а детали стороны оговаривают друг с другом", - заключила Захарова.