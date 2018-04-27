Пятница, 27 Апреля 2018 10:42

АрмИнфо.Лидер оппозиционного движения, депутат парламента от блока "Елк" Никол Пашинян считает, что Россия продолжает сохранять нейтралитет в связи с ситуацией в Армении и неправильно комментировать телефонный разговор Путина с Карапетяном в контексте непосредственного вмешательства Москвы во внутриполитические процессы в РА. "Это неверное толкование, потому что Россия, как и другие страны, не вмешивается во внутренние дела Армении", - заявил накануне Никол Пашинян.

Касаясь содержащейся в сообщении формулировки о том, что урегулирование кризисной ситуации в Армении должно происходить "на основе результатов легитимных парламентских выборов", Пашинян заявил: "Недоразумение считать легитимным парламент, сформированный на предвыборных взятках ".

Накануне вечером пресс-служба правительства распространила сообщение о том, что исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. "Стороны коснулись внутриполитической ситуации в Армении. Было подчеркнуто, что урегулирование кризисной ситуации в Армении должно происходить исключительно в правовом поле, в рамках действующей Конституции и на основе результатов легитимных парламентских выборов, проведенных в апреле 2017 года. В данном контексте акцентирована важность намеченного на 1 мая 2018 года избрания Парламентом Премьер-министра Республики", - говорилось в сообщении.

Примечательно, что телефонный разговор состоялся после внезапного визита и.о. главы армянского МИД Эдварда Налбандяна и и.о. вице-премьера Армена Геворгяна в Москву.

Тем не менее, на брифинге 26 апреля в Москве директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова на вопрос о том, можно ли считать, что великие державы делают ставку не на оппозицию, а на действующую власть в Армении в свете сложившейся ситуации, заявила: "Мне кажется, подобная постановка вопроса, относительно того, на кого делают ставки великие державы в сложившейся ситуации, является унизительным для Еревана, Армении и для ее народа". Вместе с тем она добавила, что контакты российской стороны с армянской идут, что вполне нормально и является международной практикой. По ее словам, в Москве не видят в этом ничего предосудительного. "Они проводятся и на уровне посольств, и на уровне министров. Но еще раз подчеркиваю, что это дело Армении и армянского народа, тех, кто создавал эту страну - найти в себе силы для нахождения мудрого политического урегулирования этой ситуации на основе закона и в конституционно-правовых рамках", - подчеркнула Захарова.