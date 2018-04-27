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 Пятница, 27 Апреля 2018 10:16
Александр Аванесов

Президент РА: Новая Армения более демократическая, чем та, которая была еще несколько месяцев назад

Президент РА: Новая Армения более демократическая, чем та, которая была еще несколько месяцев назад

АрмИнфо. Ситуация в Армении должна быть разрешена исключительно в рамках Конституции. Я считаю, что все идет в правильном направлении. Об этом в интервью "Радио Азатутюн" заявил президент РА Армен Саркисян.

По его словам, независимо от того, какие существуют мнения, обсуждение, в конце концов, должно идти в парламенте, и обсуждение, и голосование. В парламенте должны состояться обсуждения, голосование. И это должно быть решение, которое принимает парламент.

Говоря о возможных кандидатах на должность премьер-министра, президент призвал не вдаваться в детали, поскольку каждый житель Еревана сегодня очень хорошо их знает.  "Мы маленькое государство, но всемирная нация, так что мнения о том, что происходит в Армении, люди высказывают от Лос-Анджелеса до Владивостока. Но мы не должны забывать одного. В этот период мы никогда не должны забывать, что государственная структура должна оставаться твердой.

Такая страна, как Армения, имея те проблемы, о которых мы очень хорошо знаем, нежелательные развития вокруг Арцаха, военные действия: также внутреннюю структуру. Мы не можем позволить, чтобы, скажем, не работала полиция, не работала система безопасности.

Мы не можем позволить развалиться университетам, так как студенты вышли на улицы. В конце концов, студенты должны понимать, что через несколько дней вернутся к своим основным обязанностям", - заявил Армен Саркисян.

Президент подчеркнул, что новая Армения более демократическая, чем та, которая была еще несколько месяцев назад. 

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