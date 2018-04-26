Четверг, 26 Апреля 2018 21:38

АрмИнфо.Завтра в 12:00 я приглашаю и.о. премьер-министра Армении Карена Карапетяна на встречу в гостиницу “Мариот Армения” для продолжения переговоров исключительно по поводу мирной передачи власти. Об этом 26 апреля на митинге заявил лидер движения “Сделай шаг” Никол Пашинян, отреагировав тем самым на высказанную Карапетяном ранее готовность к диалогу.

“Наш прошлый этап переговоров не состоялся потому, что представители РПА заявляли, что Карен Карапетян не имеет полномочий, чтобы представлять их. Однако вчера Республиканская партия решила, что представлять ее должен именно Карен Карапетян. Поэтому завтра в 12:00 приглашаю Карена Карапетяна продолжить переговоры, при одном условии, наша встреча должна пройти в присутствии прессы. Мы не будем вести с РПА тайные переговоры, нашим руководителем является наш народ и мы должны перед ним отчитываться”, - отметил Пашинян.

Насчет своих дальнейших планов депутат заявил, что завтра проведет акцию протеста не в Ереване, а в Гюмри, а через день в Ванадзоре. “Все наши действия в Ереване с завтрашнего дня будут прекращены, чтобы наши активисты смогли отдохнуть и восстановить свои силы», - сообщил Пашинян, предложив желающим присоединиться к поездке во второй город страны.

Пашинян также заявил, что в Армении установилась новая власть и это власть народа. Депутат заметил, что вчера он получил сведения о том, что в Ереване ездят машины без номеров, которые нарушают правила дорожного движения. “Однако, сегодня мы с помощью активистов нашего движения буквально за час смогли решить эту проблему, больше в Ереване нет машин без номеров. Карен Карапетян не сможет решить эту проблему, но вы смогли”, - отметил Пашинян.

Пашинян также отметил, что вчера на площади Республики народ “выдвинул” его на должность премьера страны. “Все должны осознать, что целью является не мое премьерство, а уничтожение коррупционной системы в Армении. Не может быть и речи о закулисных играх и тайных договоренностях”, - подчеркнул депутат.

“Мы надеемся, что все парламентские фракции учтут волю народа и воплотят ее в жизнь. Наша победа должна также быть зафиксирована де-юре. Выборы премьер-министра в парламенте Армении пройдут 1-го мая, поэтому мы должны активизировать наши силы, и 1-го мая выразить свою волю. Я хочу, чтобы во время моего премьерства каждый гражданин Армении чувствовал себя премьер-министром”, - отметил Пашинян.

Пашинян также заметил, что он сегодня призывал граждан с 16:00 открыть все дороги и если на данный момент в городе есть закрытые дороги, депутат призвал их разблокировать.

После митинга участники акции протеста двинулись шествием по улицам Еревана, а затем вернутся на площадь Республики, где состоится концерт.