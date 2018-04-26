Четверг, 26 Апреля 2018 21:13

АрмИнфо. Возбуждено уголовное дело по факту смерти годовалого ребенка в результате ДТП на ул. Сараланджа в Ереване (согласно 242 статье и 244 статьи ІІ части Уголовного кодекса РА). Об этом говорится в официальном сообщении Следственного комитета РА.

По предварительным данным, 23 апреля в 23:40 автомобиль марки Opel наехала на автомобиль марки Mercedes Benz, в результате чего последний выехал с проезжей части и врезался в бетонную стену. В автомобиле находился водитель и трое пассажиров, в числе которых ребенок 2017г.р. Водитель Opel-я после аварии сбежал с места ДТП.

26 апреля в результате полученных телесных повреждений ребенок скончался в медицинском центре, так и не придя в сознание.

Согласно источнику, водитель автомобиля марки Opel явился с повинной и был задержан. Для выяснения всех обстоятельств происшествия проводятся все соответствующие следственные и оперативные мероприятия.

По данным Генпрокуратуры, за первые три месяца 2018 года в городе Ереване зарегистрировано 133 дорожно-транспортных происшествия. За отчетный период было зарегистрировано 17 случаев смерти.