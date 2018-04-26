Четверг, 26 Апреля 2018 20:33

АрмИнфо. И.о. премьер-министра РА Карен Карапетня сегодня в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным обсудили внутриполитическую ситуацию в Армении. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

В ходе разговора было подчеркнуто, что урегулирование кризисной ситуации в Армении должно происходить исключительно в правовом поле, в рамках дейсвующей Конституции и на основе результатов состоявшихся в апреле 2017 года легитимных парламентских выборов. В этом контексте акцентирована важность намеченного на 1 мая избрания парламентом премьер-министра республики.