Четверг, 26 Апреля 2018 20:17

АрмИнфо. Движение “Сделай шаг” только укрепит безопасность Арцаха. Об этом на митинге 26 апреля заявил член движения Армен Григорян.

Он заявил, что данное движение нейтрализовало главную угрозу для Арцаха, а именно Сержа Саргсяна. “Вдумайтесь, именно во время правления последнего из Армении эмигрировало 370.000 человек, вырос внешний долг, при правлении Саргсяна состоялась апрельская война, и мы понесли человеческие и территориальные жертвы. В демократической Армении мы больше не будем воевать с Азербайджаном оружием образца 80-ых годов. Мы только усилим наши позиции во всех планах”, - заключил Григорян.

В свою очередь член совета старейшин Еревана, член партии “Гражданский договор” Эдуард Агаджанян напомнил, что сегодня утром лидер движения Никол Пашинян призвал участников акции более не перекрывать дороги в Ереване, так как в последнее время в столице Армении появилось много машин без номеров, которые водят не соблюдая правила дорожного движения.

“Это мирное протестное движение, которое не может отрицательно отразиться на здоровье и безопасности граждан Армении”, - заявил Агаджанян, отметив, что для обеспечения безопасности необходимо чтобы водители не превышали скорость, не ездили на машинах без номеров, не садились за руль пьяным и т.д. “Наша цель прозрачные и честные выборы в Армении”, - отметил Агаджанян.

Он также заявил, что в соцсетях в последнее время появляется информация, содержащая провокации, Агаджанян привал народ не распространять ее. “Мы не можем поддаваться усталости. Но от чего мы должны уставать? Мы устали 20 лет жить в несправедливости”, - заключил член партии “Гражданский договор”.

Депутат Арарат Мирзоян заявил, что власти Армении не понимают волю своих граждан. “В Армении происходит политическая торговля, каждый пытается урвать для себя место во власти. Но с нами не нужно торговаться, наша команда не хочет прийти к власти, раздавать должности и заменять одних руководителей на других, мы хотим изменить систему», - заявил депутат. Он добавил, что единственный достойный ход для всех политических сил Армении, в том числе для РПА, это проголосовать за кандидатуру Никола Пашиняна во время выборов премьер-министра. “В противном случае, наш народ не примет ваше решение”, - заключил депутат.