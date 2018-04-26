Четверг, 26 Апреля 2018 19:27

АрмИнфо. Мне кажется, подобная постановка вопроса, относительно того, на кого делают ставки великие державы в сложившейся ситуации, является унизительным для Еревана, Армении и для ее народа. Так отреагировала на брифинге 26 апреля в Москве директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова на вопрос о том, можно ли считать, что великие державы делают ставку не на оппозицию, а на действующую власть в Армении в свете сложившейся ситуации.

“Этот народ с древнейшей историей, со своей культурой и государственностью, которой много-много лет. И мне кажется, и об этом мы однозначно говорили, что народ Армении должен преодолеть этот политический общественный кризис”, - сказала она, и в этом контексте добавила, что такие случаи регулярно происходят в различных странах.

По ее словам, здесь вопрос в том, насколько народ и люди, которым народ делегирует свою власть, проявляют мудрость, или не проявляют ее для того, чтобы решить эту ситуацию мирно, тем более без кровопролития, либо превратить это в какой-то затяжной страшный процесс с неизвестным результатом. “Мы исходим из того, что это действительно внутреннее дело Армении по всем закона. И по международному праву, и по законам жизни и логики именно внутри Армении должна происходить выработка консенсуса и общественного согласия относительно того, как и кто будет руководить этой страной, какой курс будет выбран и так далее. Мы еще раз сказали, что основой для этого должен быть закон этого государства”, - отметила официальный представитель МИД России.

Вместе с тем она добавила, что контакты российской стороны с армянской идут, что вполне нормально и является международной практикой. По ее словам, в Москве не видят в этом ничего предосудительного. “Они проводятся и на уровне посольств, и на уровне министров. Но еще раз подчеркиваю, что это дело Армении и армянского народа, тех, кто создавал эту страну – найти в себе силы для нахождения мудрого политического урегулирования этой ситуации на основе закона и в конституционно-правовых рамках”, - подчеркнула Захарова.

Отвечая на вопрос, может ли в свете сложившейся в Армении ситуации выйти из под контроля проблема урегулирования нагорно-карабахского конфликта, представитель МИД РФ сказала, что в Москве считают, что этого не должно произойти. “Мы, собственно говоря, нашу позицию озвучивали неоднократно – это вопрос мирных политических переговоров и договоренностей, и осложнения никаким образом не должны произойти. Кроме как, к усугублению ситуации это не приведет. Выход должен быть исключительно в мирном переговорном русле”, - подытожила она.