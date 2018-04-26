Четверг, 26 Апреля 2018 18:50

АрмИнфо. Москва не прекращала контактов с официальным Ереваном. Об этом на брифинге 26 апреля в Москве заявила директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос, каким видит Москва сотрудничество между дипломатическими ведомствами РА и РФ в будущем, в связи со сложившейся в Армении обстановкой.

"Знаете, вы задаете страшный и странный вопрос. У нас поддерживается контакт с Ереваном, он не прерывался. Я даже не понимаю, чем мотивирован ваш вопрос, поскольку посольства функционируют и в Москве, и в Ереване", - сказала Захарова.

На уточнение журналиста, что вопрос обусловлен возможными переменами в руководстве Армении, официальный представитель МИД РФ, сказала: "Переменами в чем? Мы исходим из того, что есть народы Армении и России, и именно для этих народов, их блага и процветания служат дипломаты, в том числе. То есть не народы должны подстраиваться, а мы, дипломаты всех категорий и мастей, должны думать о том, как нашим странам и народам жить и развиваться, и строить, в том числе и совместное будущее, учитывая существующие исторические, дружественные связи. Всё, что зависело и зависит от России для того, чтобы такие связи выстраивались и были ориентированы в будущее, Москва делала. Я думаю, что упрекнуть нас в этом просто невозможно", - сказала Захарова, при этом добавила, что это связано и с вопросами двусторонних процессов и с разрешением региональных проблем, являющихся "раной для соответствующих стран - для Армении и Азербайджана". Она подчеркнула, что Москва выполняла свои обязательства, которые ранее брала на себя.

При этом Захарова добавила, что Москва как и другие страны мира, продолжает внимательно следить за развитием внутриполитической обстановки в Армении, с которой Россию связывают исторические традиции дружбы, масштабное разностороннее сотрудничество и отношения союзнического взаимодействия.

"Надеемся, что ситуация будет развиваться исключительно в правовом, конституционном поле, а все политические силы проявят ответственность и готовность к конструктивному диалогу. Убеждены, что скорейшее возвращение жизни в стране в нормальное русло и восстановление общественного согласия отвечают коренным интересам братской Армении и ее народа", - сказала официальный представитель МИД России, при этом она добавила, что учитывая то обстоятельство, что сегодня есть все возможности в информационном плане, для того чтобы знать, что происходит в той или иной точке мира - информационная просвещенность не должна пройти бесследно и нужно делать соответствующие выводы из того что происходит в мире и к каким последствиям приводит.

При том она выразила искреннюю надежду, что ситуация стабилизируется и стороны вернуться за стол переговоров по карабахскому урегулированию. По ее словам, нужно в первую очередь исходить из этого